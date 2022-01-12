美股周二科技股反彈，台積電美國存託憑證(ADR)大漲3.33%，但今日台積電(2330)於法說會前股價走勢持續震盪，早盤開高壓回，也使得台股早盤一度大漲百點後曾翻黑。台積電於明天下午的法說會將成為台股後市走向之關鍵。

Fed主席鮑爾周二赴提名確認聽證會，言論不如預期強硬，美股收高，科技股大漲。費城半導體指數勁揚70.06點，漲幅達1.84%，台積電ADR收在129.17美元，上漲4.16美元，漲幅3.33%。

台積電ADR大漲3.33%。台積電今天股價開盤跳空達657元，上漲6元，但盤中一度翻黑，跌1元至650元。周二，外資提前轉為買超台積電8260張，帶動台股周二強拉尾盤並翻紅收高。

台積電將於明天下午舉行法人說明會，法人多看好台積電可望釋出正面訊息，不僅第一季營運表現可望淡季不淡，將續創歷史新高，今年美元營收也將成長26%，將再改寫歷史新高紀錄。

台積2021年12月營收創下1553.82億元新高，月增4.8%，年增32.4%，帶動去年第四季營收達4381.88億元新高，季增約5.67%，2021年全年營收1兆5874.15元，較前年增加18.5%，也再創新高。

台積電預計13日舉行法人說明會，一家美系外資看好，台積電第一季營運表現將淡季不淡，全年美元營收將成長26.1%，並將調高資本支出。台積電本周四的法說會將成為市場關注的焦點。