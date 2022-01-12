台中銀(2812)為落實公司治理並強化企業智慧財產管理，去年導入「台灣智慧財產管理系統」（TIPS），藉由「PDCA管理循環」建立與營運目標連結的智慧財產管理制度，獲資策會A級驗證通過，顯示建構的管理架構與制度獲國家級驗證機制認可。

台中銀表示，透過取得此項驗證，可確立智慧財產申請、管理、維護與運用制度，進而提升全體員工智慧財產保護意識，預期未來將能發揮智慧財產管理優勢、並避開市場中智慧財產侵權風險，使員工福利及股東利益達到最大化。

台中銀因應數位金融發展配合營運策略，對品牌經營逐步建立商標相關布局規畫，未來將持續拓展海外分支機構業務深廣化，除積極配合政府新南向政策外，並依業務發展需要擴及其他國家。

同時，台中銀針對智慧財產布局，亦將因應海內外市場業務拓展及新興數位金融科技發展，規畫相關配套措施，盼透過智慧財產管理制度的建立與執行，落實管控智慧財產侵權風險，以達強化公司治理及公司永續經營目標。

台中銀2021年營運表現回升，自結合併淨收益136.5億元、年增達18.19％，稅前淨利55.63億元、年增達16.52％，均創歷年新高，稅前每股盈餘1.28元、稅後每股盈餘1.1元，優於前年1.17元、0.99元。

台中銀表示，未來仍將秉持「穩健營運、友善創新、永續發展」經營原則，藉以達到優化金融監理、強健經營體質、精進組織韌性、加速數位轉型、落實普惠金融等五大目標方向，進一步拓展海外金融版圖、串聯跨境金融服務，以擴大市場規模、提高獲利能力。