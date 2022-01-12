新光金(2888)舉行今年度全國經理會議，各子公司近700位幹部共同與會，2022年新光金以「數位創新，永續傳承」為年度策略主軸，並以追求獲利穩定為目標，透過深化金控及子公司的資源與人才交流整合，發揮經營綜效，並善用數位科技，強化資安治理架構，提升客戶體驗與流程效率，同時積極落實ESG，運用企業核心能力參與全球永續議題。

迎接新的年度，新光金控擬訂六大主軸，以「穩定獲利，增加淨值」、「資源整合，深化綜效」、「數位轉型，優化體驗」、「開創利源，拓展市場」、「注重法遵風控，完善公平待客」、「落實公司治理，推動永續經營」做為未來發展策略。

新光金2021年自結稅後淨利224.86億元，每股盈餘1.65元，全年獲利首次突破200億元，創下歷年新高。新光金董事長許澎指出，在疫情影響下，仍為新光拚出破紀錄的亮眼成績，新的一年將會面臨更多挑戰，數位金融的創新發展是共同性目標，要恪守主管機關重視的各項政策，落實ESG、強化資安及普惠金融，全球疫情仍未緩解，防疫方面也不可懈怠，期望全體經理人審慎以對迎接挑戰。

新光金總經理吳欣儒指出，2021年新光不只獲利表現再創新高，也入選「世界指數(DJSI World)」成分股，躋身國際永續經營一流企業行列。展望今年，持續落實ESG政策，響應政府推動再生能源策略，為全世界淨零排放的共同目標努力，並配合公司年度策略，推動投資型保單，達成跨售業務目標，同時透過數位轉型提升服務價值、優化客戶體驗，提供公平待客及金融友善服務。