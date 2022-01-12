2019年在海軍一三一艦隊擔任輔導長的劉姓男子，因赴美國受訓期間在美軍基地營站賣場，購物卻未結帳，遭艦隊連續開了3次人評會後，決議將劉記2大過懲罰，劉不服提告，台北高等行政法院認為，人評會決議程序有瑕疵，撤銷記過處分。可上訴。

劉男在美東時間2019年7月28日上午10點，於美軍基地營站賣場將賣場內商品32G記憶卡2張、具儲存功能傳輸線2條及隨身碟1個放入隨身背包而未付款，經艦隊調查屬實，同年8月15日召開第1次人評會，經委員表決投票通過給予小過1次。

但當時的艦隊長許金騰批示「處分過輕，擇期召開，由副艦隊長主持」，同年月20日再次召開第2次人評會，經委員表決通過同意給予大過1次，但艦隊長再批示「劉員深獲國軍栽培赴美受訓，肇生在美偷竊行為，嚴重影響軍譽，甚至破壞兩國軍事外交，應從重處分。」

艦隊長主張，之前艦隊偷竊案件都以記2大過汰除，因此要求對劉也核定大過2次，並列入汰除，經國防部海軍司令部官兵權益保障會決議撤銷懲罰令後，艦隊再行調查，並在2020年4月14日召開第3次人評會，經委員投票表決通過同意給予大過2次。劉男訴願被駁後提告。

台北高等行政法院認為，艦隊以劉有違失行為在第1次人評會作成小過1次之決議後，艦隊長許金騰批示「處分過輕，擇期召開，由副艦隊長主持」，表明其對人評會所為小過1次之決議有意見，依法艦隊長即應踐行「交回人評會復議」之程序。

合議庭表示，第2次人評會之會議紀錄，未據提及第1次人評會決議效力如何處置，可見此次重行審議過程中，未先經復議程序重啟表決並撤銷第1次人評會通過之決議，直接進行原告系爭違失行為之審議，表決作成另次決議予以大過1次之懲罰。

北高行政法院指出，第3次人評會也未經復議重啟前議案表決並撤銷前面的第1次人評會決議，即直接審議表決通過原告記大過2次之懲罰決定等情，第3次人評會決議程序既有上述瑕疵，原處分據以作成，即有違誤，應予撤銷。