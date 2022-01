台灣搖滾樂團「落日飛車」主唱國國。(夕陽音樂提供)

台灣搖滾樂團「落日飛車」繼與泰國女歌手Numcha合作聖誕單曲〈Merry Midnight〉後,主唱國國再度釋出與美國獨立歌手保羅櫻桃(Paul Cherry)所合作的〈No News No Blues 〉,同時也是「落日飛車」自主廠牌夕陽音樂正式發行的首位海外藝人。國國與保羅櫻桃是2018年於英國共演時所認識,當時2人就一見如故,隔年又再度於美國共同巡迴演出。

保羅櫻桃的音樂之旅始自底特律的近郊,彈著斑鳩和吉他長大。出於對創作音樂的熱忱,他前往芝加哥攻讀古典樂作曲學位,目前因疫情生活在洛杉磯,真正滋潤保羅櫻桃的不單是風城的音樂學院及爵士場景,還有徹骨的苦戀。回顧他2018首張專輯《Flavour》,保羅櫻桃似乎將一切酸澀都當成養分,以音樂度過愛情低溫的休眠期。

他在音樂和生活間重新尋回愛,無論是甜、是酸,只要細細品嚐都是鮮美,每秒皆浪漫。如此及時行愛的體悟,在「落日飛車」國國獻聲的〈No News No Blues〉一曲中展現無遺。世界再紛擾,這4分鐘裡,櫻桃配金桔,眼裡只有你。他說作為一名藝術家,「總是希望能遇見那個帶給你最多靈感的人,甚至夠幸運的話,有一天還能和他們一起工作」

這次與國國的合作〈No News No Blues〉就是個非常特別的經歷,「雖然是第1次合作,但感覺我們之前好像就已經合作過無數次。〈No News No Blues〉這首歌就魔法一樣地融合在一起,儘管我們來自完全不同的世界,卻擁有同樣的看法與思維。我從未有過這樣的創作體驗,我想可能還要再過上很久很久、才能再次擁有這般的神奇經歷。」

保羅櫻桃全新專輯《Back on the Music》首波單曲〈No News No Blues〉3月11日夕陽音樂正式發行。