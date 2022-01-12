台南市長黃偉哲視察智慧路網動態號誌系統的建置成果。（洪榮志攝）

台南市舊城區觀光人潮密集，假日塞車情況嚴重。台南市政府交通局率先導入AI辨識技術，在中西區建置智慧路網動態號誌系統，可依道路壅塞程度，自動調整號誌秒數，即時疏導車流。經實測後，舊市區內環通過幹道所需的平均時間可節省5.4％，舊市區外環可節省11.7％。

市府交通局耗時2年，逐步針對中西區成功路以南、金華路以東、健康路以南以及北門路與大同路以西的舊城區內14條易壅塞主要幹道，共建置24組AI影像辨識設備、並導入雲端資訊蒐集與分析等技術，透過交通中心計算道路壅塞程度，因應不同車流量自動調整號誌秒數。

交通局表示，新建置的智慧動態號誌系統經，過實際測試，第一期建置範圍（府前路以南、金華路以東、健康路以北與大同路以西）內，通過幹道所需的平均時間可節省5.4％；第二期建置範圍（成功路以南、金華路以東、府前路以北與北門路以西），通過幹道所需的平均時間則可節省11.7％。

市長黃偉哲強調，如何改善市區交通壅塞問題，一直是他上任以來的首要之務。這套智慧路網系統經升級後變得更聰明，能更自動、更即時、更全面地處理交通壅塞時段的交通疏導作為，有效降低道路壅塞；今年交通局還將建構結合無人機空拍AI辨識模版，提升市府舉辦大型活動的交通疏運能力。

交通局長王銘德也說，新建置的動態號誌系統可透過車流偵測與分析運算，針對不同壅塞程度的車流量和車流組成，自動進行適當秒數調整，並新增壅塞告警功能，依據壅塞嚴重程度提出警示畫面，輔助交通中心監控人員偵測道路狀況，提升交通中心的反應速度，加快道路車流紓解效率。