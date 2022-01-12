李靚蕾昨（11日）晚間發文控王力宏出關後，違反協議中探視孩子的合約，強行帶3個男人硬闖家門，還要求拔除家中監控，讓她嚇得手狂抖，目睹一切的孩子也被嚇哭。王力宏所屬的宏聲音樂則喊話李靚蕾勿阻撓王力宏探視孩子，若有證據請直接提告。律師呂秋遠看完來龍去脈，在臉書分析「蕾宏內戰」，意外惹毛眾多網友，狠批：「這篇文章根本尖酸風涼！」

呂秋遠今（12日）深夜在臉書發表10點「某個實境節目第二季第一集的感想」，他認為所有的事情過頭都不好，其他人看完熱鬧就會鳥獸散，「但是這些記錄，永遠都會在網路上存在，孩子一輩子都會看得到。」

呂秋遠稱孩子們多數想法都比大人成熟，會在父母之間夾縫求生存，「所以會在主要照顧者這裡，表現出很害怕探視者的樣子，但是不是真的，得要仔細推敲。」且為了照顧爸媽，會讓兩邊的人以為孩子挺自己，導致小孩心很累，「當這個人沒有說好，孩子是不敢去愛另一個人的。原因是因為，孩子怕傷到這個人，而不是真的討厭另一個人。」

呂秋遠表示續集若拍不好，更容易毀掉第一集，「觀眾的口味其實很刺激。第一集如果已經是大辣，現在沒有地獄辣，觀眾就會轉台，因為覺得不夠好看。（是說別人的家務事到底有什麼好看的）」，他認為靠加辣的手法吸引觀眾眼球，若不被買單，反噬的作用力會很強，風向也會跟著變化，「別把觀眾的掌聲，當作收視率的保證。多數時候，觀眾只想看到男女主角都死掉，因為驚悚的悲劇最好看。」

不過，很多網友都不太支持呂秋遠的見解，紛紛留言：「覺得女方發文沒什麼問題，畢竟是自己的版面，而且真的有人生安全呀！感覺這次律師的發文有點不妥」、「有小孩的父母應該都無法認同你的觀點，她無權無錢，唯一能發聲的就是社群網路，她不堅強起來，三個小孩怎辦？這篇文章根本尖酸風涼」、「在別人傷口撒鹽、揶揄酸諷，真是殘忍」、「這是我第一次不認同你發的文。且對你覺得失望」、「我看到九成以上的留言都是不被帶風向的，真高興這裡的民眾都是有理智在看事情，而不是呂律的腦粉，給大家鼓掌！」

今（12日）上午李靚蕾再度於IG列出8點聲明回應王力宏，表示她一直都請求男方看孩子，但王力宏違反協議帶3個男人且要求拔監控，「如果需要證人，一位就夠了，而且可以找一位雙方都能同意/孩子也舒服自在的人選。為什麼要在我一個人的情況下帶這麼多人硬闖 ？」

李靚蕾表示本來不想公開不堪的證據，但王力宏既然都同意了，就會照做，且已經報警處理。