蘇澳發現疑似未爆彈 軍方移置 10:402022/01/12 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇澳一家水泥廠內昨發現一枚疑似未爆彈，軍方將該枚疑似未爆彈物品移置。（民眾提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 水泥廠員工是在整理廢鐵作業時發現疑似未爆彈物品。（民眾提供／李忠一宜蘭傳真） 宜蘭警方昨天（11日）下午3時許獲報，指蘇澳地區一家水泥廠發現一枚疑似未爆彈，警方協助到場拉起封鎖線警戒、疏散周遭人員，並連繫軍方到場鑑識、移置，並未造成人員受傷與財物損失。 據了解，昨水泥廠內一名工作人員，在廠內整理廢鐵作業時，發現一枚疑似未爆彈的物品，昨下午5時30分軍方已完成移置作業。警方提醒，民眾如有發現疑似未爆彈或爆裂物等物品，請勿任意移置並立即通報軍、警單位，以免造成嚴重事故發生。 北市中華路發現疑似爆裂物 防爆人員封鎖現場處理 桃園國有地闢停車場 60年老樹遭砍 #未爆彈 #移置 #軍方 #蘇澳 #水泥廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬利軍方延後恢復文人統治 西非國家將祭新制裁 13:572022/01/10 國際 蘇澳港工安意外 工人遭1.1噸太空包重壓爆頭慘死 13:012022/01/10 社會 蘇澳港官員用「中元普渡」名義索賄 判決撤職懲戒確定 10:182021/12/20 社會 薇婭遭全面封殺 大陸抓逃稅還有未爆彈 04:102021/12/22 焦點新聞 非法持有對講機 翁山蘇姬再判4年 04:102022/01/11 國際大事 南韓人投奔北韓 軍方3小時未察 04:102022/01/03 話題觀察 金門垵湖分校移置蔣公銅像引議論 校方澄清：為配合新建工程 12:242021/12/30 政治 預算凍結下的軍方身段 04:102021/12/25 時論廣場 菲律賓風災嚴重40萬人無家歸 軍方急運物資 14:162021/12/21 國際 F16V戰機失聯 報案民眾：看到F16掉入海裡 17:582022/01/11 社會 蘇丹政局紛擾示威不斷 總理復職月餘宣布辭職 11:072022/01/03 國際 社會熱門新聞 人妻半夜氣喘遭婆家狠拒送醫 丈夫「打給娘家」她不忍了 - 社會 艦隊輔導長赴美受訓購物未結帳遭記大過2次 提告勝訴 - 社會 快訊》墜海F-16V戰機本體殘骸尋獲！未發現飛行員 - 社會 殺人罪起訴！高雄BMW男酒駕撞1死3重傷 檢：求處重刑 - 社會 農曆年前警界高層大風吹 8縣市局長及保警總隊長異動 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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