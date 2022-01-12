水泥廠員工是在整理廢鐵作業時發現疑似未爆彈物品。（民眾提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭警方昨天（11日）下午3時許獲報，指蘇澳地區一家水泥廠發現一枚疑似未爆彈，警方協助到場拉起封鎖線警戒、疏散周遭人員，並連繫軍方到場鑑識、移置，並未造成人員受傷與財物損失。

據了解，昨水泥廠內一名工作人員，在廠內整理廢鐵作業時，發現一枚疑似未爆彈的物品，昨下午5時30分軍方已完成移置作業。警方提醒，民眾如有發現疑似未爆彈或爆裂物等物品，請勿任意移置並立即通報軍、警單位，以免造成嚴重事故發生。