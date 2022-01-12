2021年陸股雜音多，上證指數年度漲幅4.78％，漲勢落後其他主要國家股市，主要是疫情復燃、政策變動、整體經濟數據放緩等影響，預計2022年A股指數上漲幅度相對有限，但下檔風險也低，第一季將是選股不選市行情，布局主動型A股基金，慎選中長期績效穩定的持股靈活標的，可望戰勝大盤。

根據CMoney統計，11檔A股基金近一年平均績效為-5.65％，多數表現落後大盤走勢，但其中2檔報酬率逆勢竄出，分別為瀚亞中國A股基金、匯豐中國A股匯聚基金，近一年報酬率達8.59％、5.46％，顯示即便在逆風環境中，只要選對標的，仍有機會獲取超額報酬，值得投資人留意。

瀚亞中國A股基金經理人林庭樟表示，大陸2021年12月製造業與非製造業PMI指數分別為50.3和52.7，雖然仍高於榮枯線水位的50之上，但增速明顯放緩，且疫情反覆干擾影響，加上內外需市場出現趨緩，預料各產業表現差異將更大，更須仰賴研究團隊選股能力，直接影響基金報酬表現。

展望後市，林庭樟認為，近期陸股主流不明確，尤其傳統大型權值族群熄火的狀態下，短期內較難出現整體向上行情，但隨著中央經濟工作會議釋出積極信號，如寬信用、上基建、促消費，有利於特定產業表現，且有「二十大」召開，看好全年整體經濟及金融市場更趨穩。

基金操作方面，聚焦有高增長、低評價的產業，A股基金績效落差極大，建議挑選中長期績效穩定、且表現優於指數的A股基金，靈活掌握A股補漲與產業輪動機會。