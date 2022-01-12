康和證券集團連續第四年參與中華基督教救助協會「1919愛走動-急難家庭救助計畫」單車環台公益勸募，本年度康和證券再由董事長鄭大宇領軍，帶領公司同仁以行動力支持公益，組成康和勇士車隊環台接力勸募，已於1月8日完成14天1300公里長征。

董事長鄭大宇強調，「只要有急難家庭，他就會一直繼續騎下去」，偏鄉有各位勇士，就有希望，特別是在寒冷的歲末年初、資源缺乏的偏鄉，讓關懷變成一道溫暖光束，協助急難家庭慢慢走出困境，照出生命的光亮。

受新冠疫情影響，不少家庭因工作減少而陷入生活困境，有感於急難家庭急需各項物資資源，康和證券集團同時捐款200萬元予中華基督教救助協會「1919愛走動」專案，其中鄭大宇以個人名義捐款100萬元，集團捐款100萬元，未來康和會以更多行動支持公益，形成善的循環，善盡企業社會責任。

許雅欽是康和證券的接力勇士，在這次探視關懷受助家庭中，有感而發地說：「我感覺有愛在我們與受助家庭中流動。我們所給予的不只是物資，而是情感的交流。第一個家庭的老媽媽失智，不能表達什麼，但她一直在道謝。」另一位接力勇士周宇說：「我們探訪的第一家是阿嬤帶6個孫子，住家像危屋。第二家是一個癱瘓的老人。我感覺是上帝要藉著我們將愛與恩典帶給他們。」

第20屆「1919愛走動-單車環台募款」活動，由55位環台募款勇士組成環台車隊，自去年12月26日出發，歷經14天109個鄉鎮1300公里的愛心長征，每天騎乘約100公里，沿途並拜訪29個1919服務中心，關懷受助家庭，本屆是過往1919車隊參加勇士最多，也是募款最多的一年，共募得1357萬元。

基督教救助協會自2002年發起「1919愛走動-急難家庭救助計畫」，20年來透過全台317鄉鎮1445個1919服務中心、萬餘位志工，至去年底累計資助14581個急難家庭（每月5500元，連續4個月），超過14.3萬人次的志工進行6.7萬次的探訪。救助協會秘書長夏忠堅表示，這屆單車環台募款活動雖然告一段落了，但愛仍要繼續走動。