國民黨在中二補選、罷昶案失利，戰鬥藍發起人趙少康建議黨中央應擴大決策圈，黨主席朱立倫今天表示，「絕對擴大，我都絕對歡迎」，包括中廣董事長趙少康、前高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等，未來不管是黨的提名，黨的重要政策，大家一起來。

國民黨智庫「國政基金會」今天舉行後疫情下的策略論壇，朱立倫親自出席，但大批媒體仍關注朱對台中立委補選和罷昶案連敗的後續因應，其中中常委林金結將在中常會提案，要求黨中央邀請14位縣市長、歷任黨主席召開「黨是會議」，討論未來黨的路線。

對於中常委提案召開黨是會議，朱立倫表示，黨的路線永遠是堅持中華民國、永遠是愛台灣、一定要獲得最大多數，尤其是中間選民、多數選民的支持，更多年輕人的認同，然後走進基層，讓黨員、支持者發聲，就是現在應該要做的事情。

被問到趙少康建議擴大決策圈，朱立倫說，「絕對擴大，我都絕對歡迎」，包括中趙少康、韓國瑜、侯友宜、盧秀燕等，大家來共同決策，他也都會徵詢大家的意見，未來不管是黨的提名、黨的重要政策，大家一起來，然後除了這些重要的領導人以外，也都開放歡迎更多大家的意見，最後匯集成為大家的力量。

媒體追問，如何看待基層喊出朱下韓上、朱下郭上，朱立倫指出，個人不重要，尤其是黨的失敗，他必須一肩承擔所有的責難，都應該向他來，「你選輸了，當然被罵是應該的」。

話鋒一轉，朱立倫說，但是最重要的是國民黨要上、國民黨要好，現階段要怎麼樣讓國民黨更好，做對的事情，走對的方向，民眾關心的事情，是每天一步一腳印在做的，尤其包括在後疫情時代Omicron之後，如何面對民生議題，年底選舉布局等，「黨是屬於大家的，不是屬於我個人的，我們大家一起來」。

此外，談到龐建國墜樓離世，朱立倫先嘆了一口氣後說，龐建國好朋友的離世，大家非常難過，龐也是智庫的顧問，其對中華民國、國家的愛，對目前現狀很失望，他都聽到了，一起來努力，也請家屬節哀，所有後事，黨與智庫有責把它辦好。