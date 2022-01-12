大陸國家統計局12日公布，2021年12月消費者物價指數（CPI）年增1.5％，漲幅比2021年11月回落0.8個百分點。生產者價格指數（PPI）年增10.3％，漲幅比2021年11月回落2.6個百分點，均低於預期。2021年全年，大陸CPI年增0.9％，PPI年增8.1％。

香港經濟日報報導，大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，2021年12月大陸疫情多點散發，各地區各部門統籌推進疫情防控和保供穩價，消費市場總體平穩。12月CPI月減0.3％，其中食品價格下降0.6％，鮮菜價格高位回落，而冬季醃臘進入尾聲，加上生豬出欄有所加快，豬肉價格漲幅也大幅回落11.8個百分點。非工業消費品價格也轉為下降0.5％，受國際原油價格下行影響，汽油和柴油價格跌逾半成。

至於PPI，董莉娟解讀，2021年12月，保供穩價政策效果持續顯現，加上原油等部分國際大宗商品價格走低影響，工業品價格有所回落。12月PPI月減1.2％。

其中，保供穩價政策落實力度不斷擴大，煤炭價格繼續回落。冬季鋼材、水泥等建築材料需求偏弱，價格有所下降。國際原油、基本金屬價格走低，帶動大陸相關行業價格下降。另外，進口液化天然氣價格上漲。燃煤發電市場交易價格浮動範圍擴大，電力熱力生產和供應業價格也上漲。