【旅奇傳媒/編輯部報導】台灣最南在鵝鑾鼻，高雄最南有棵「市境之南樹」！佇立在林園區海邊的黃槿樹隨海風搖曳，可以遠眺東港大鵬灣、南望小琉球，加上高雄最南端經緯度工藝作品，構築出網美拍照打卡景點，吸引遊客前來觀賞日出日落。

▲市境之南樹空拍。 圖：高雄市政府觀光局／提供

市境之南樹廣場已於1/9重新啟用，高雄市觀光局長周玲妏指出，2021年底已完成週邊景觀整建，也成了在地民眾及遊客喜愛的遊憩空間，為了迎接春節節慶，觀光局也加碼用燈飾佈置過年氣氛，讓樹廣場在夜晚也有年節獨特魅力、吸引更多遊客到訪駐足。

▲濕地公園水母。 圖：高雄市政府觀光局／提供

位於高屏溪出海口的市境之南樹，10年前當地里長種植一排、50餘株黃槿在林園區汕尾地區的爐濟殿公園，其中有株因為種不下被獨立種植，「無心插柳」在北緯22°2833.1N 東經120°2452.9E上，剛好是高雄市最南端，視野遼闊又能看盡高雄屏東美景，近來在觀光局的整治下，讓整體視覺再加分，進化為網美打卡點，充滿浪漫海灣氣氛。加上神秘數字北緯「22°2833.1N」、東經「120°2452.9E」的話題，讓網路上討論不斷，許多人為此特別來一探究竟。

▲林園方格海。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局表示，林園周邊擁有豐厚的海洋文化，著名的倒立水母就在海洋濕地公園裡漂浮，吸引喜歡生態的朋友前去觀賞拍照；在河海口交界區更有紅樹林生態系，周遭傳統漁村特殊的信仰氛圍與社區壁畫都令人驚豔，多樣化的資源帶來諸多觀光人潮。

「市境之南樹廣場」新年燈飾活動將一路點亮到2月28日，歡迎新年期間都可到林園享受美好休閒體驗，安排生態美拍遊程！更多最新資訊請至活動官網或高雄旅遊網查詢。

▲市境之南無敵海景。 圖：高雄市政府觀光局／提供

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