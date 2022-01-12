中國新聞財經網12日報導，中國城市GDP「兆元（人民幣，下同，約合新台幣4.35兆元）俱樂部」持續擴充，城市競爭版圖迎來微妙變化。東莞2021年GDP突破兆元大關，成為大陸第24個兆元之城。而北京GDP超過4兆元，成為大陸全國首個官宣的4兆元城市。

報導稱，對於一座城市來說，GDP超過兆元是經濟實力的象徵。1月11日，東莞在政府工作報告中官宣了兩個「榮耀時刻」：東莞成為地區生產總值過兆元、人口超千萬的城市。

作為「世界工廠」的東莞，2020年衝擊兆元之城未果，9650.19億的GDP距離兆元只有一步之遙。2021年，東莞終於圓夢。

至此，這座「製造名城」東莞成為中國第24個GDP超過兆元的城市，人口也突破千萬。隨著東莞拿到GDP「兆俱樂部」門票，GDP超兆元城市擴至24個。

從時間順序來看，2006年上海GDP率先超過兆元，接著2008北京、2010廣州、2011深圳、天津、蘇州、重慶4個城市，2014武漢、成都GDP，2015杭州、2016南京和青島、2017無錫、長沙，2018寧波、鄭州，2019佛山、2020年福州、泉州、南通、合肥、西安、濟南，2021東莞，GDP陸續突破兆元。

東莞可能是2021年唯一晉級「兆俱樂部」的城市。在東莞之後，煙台、常州、徐州、大連、唐山等「後備軍」城市，GDP多在7000億量級，距離兆元尚有一定距離。

從24座兆元之城的分布區域來看，南方遙遙領先，其中，18座位於南方，6座位於北方。

從所屬省分來看，隨著東莞成為兆元之城，廣東擁有的兆元城市也達到了4座，分別為深圳、廣州、佛山、東莞。

至此，廣東擁有的兆元之城數量趕上了江蘇。「蘇大強」2020年就擁有了4座兆元城市，分別為蘇州、南京、無錫、南通。南通是2020年晉級的城市。

你追我趕中，第一經濟大省「粵老大」和第二經濟大省「蘇大強」的經濟角力，還在繼續。

2021年，中國首次迎來了4兆元GDP城市的誕生。

北京近日在政府工作報告指出，初步預計，2021年北京GDP超過4兆元，同比增長8.5％，人均地區生產總值和全員勞動生產率保持中國第一。

這是首個官宣GDP突破4兆元的城市。北京得益於新一代資訊技術、醫藥健康「雙引擎」帶動，尤其是醫藥製造業爆發性增長，支撐了經濟增長。

資料顯示，2021年1月到11月，科興中維、國藥北生研兩家新冠疫苗生產企業累計貢獻產值超2300億元。目前，北京已累計生產新冠疫苗約50億支。

除了北京，有望突破4兆元的城市還有上海。目前，上海尚未公布GDP資料，但2020年上海GDP已經達到3.87兆元，高於北京，因此，上海2021年GDP突破4兆元，幾無懸念。

所以，不出意外，中國將迎來上海、北京這兩座4兆GDP的城市。目前，全世界GDP超過4兆元國家和地區有20多個，4兆的經濟總量超過了眾多國家，比泰國、比利時、奧地利等國家經濟總量還高，可謂一城可敵一國，「富可敵國」。