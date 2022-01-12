台中第二選區立委補選國民黨參選人顏寬恒吞敗，但顏家違法醜聞尚未平息，資深媒體人周玉蔻更點名台北市長盧秀燕等人坐等司法偵辦。對此，國民黨台北市議員徐巧芯12日質疑，周玉蔻繼續惡毒當民進黨側翼的背後，主因是要持續領黨的零用錢，還爆料其創立的放言科技傳媒4年來共標到870萬的政府標案，「平均政府每年都擠約200萬放側翼公司口袋，保平安。」

徐巧芯稍早發臉書指出，法院認證「惡毒至極的側翼」的周玉蔻，顯然沒有打算讓任何人歲月靜好，台中補選結束後持續妖言惑眾，只是攻擊的標的轉往盧秀燕而已，其實他們在胡扯的事情很單純。

徐巧芯表示，事實是2014年前台中市長胡志強規畫一塊社宅用地，叫做北屯太原段，2016年林佳龍上任以後，把土地切割分兩部分處理，沒把它拿來做社宅用，他自己以每坪19萬的價格賣給總太建設，而盧秀燕上任後把剩下的一半以每坪33萬賣出，社宅也因搬到西屯，戶數還比原本規畫的更多，「真要有問題也是林佳龍賣地賣這麼便宜，是不是有圖利之嫌？」

「為什麼嗯哼姊好人不當，要這麼惡毒當側翼？」徐巧芯質疑，側翼直接栽贓甩鍋給盧秀燕，恐怕是因惡毒側翼的公司有收過林佳龍在擔任交通部長時的錢，那為何周玉蔻如今還要每天在電視上「嗯哼嗯哼」，原因很簡單，不就是要這樣下去才能持續領黨的零用錢嗎？

徐近一步指出，周玉蔻所創建的放言科技傳媒，4年來拿到的政府標案總價870多萬，換算下來平均政府每年都會擠出約200萬放側翼公司口袋，保平安，這些還只是帳面上有紀錄的，但有些特別好笑的要拿出來給大家笑兩句。

徐舉例，國發會委託周玉蔻進行後疫情時代重大政策宣傳，「妳覺得她懂什麼防疫政策？除了不知道哪裡來的管道每天洩政府的密（陳時中卻不敢查她），還有讓陳時中狂上她廣播以外，她會宣傳什麼防疫政策？」甚至還接下發展具特色之流行音樂故事館先期調查計畫，「什麼時候又懂流行音樂啦？」

徐巧芯批評，一個毫無專業的造謠媒體人，每天爽接標案做自己也不懂的事，拿的都是每年5月納稅人繳的錢，「每年領黨200萬做零用，能不把極端惡毒的側翼工作做好嗎？」她還爆料，周的「大金主」就這麼巧跟高雄暖暖市一樣，都是台電、中油這些國營事業單位。