傑尼斯人氣團體「KAT-TUN」推出最新影像作品《KAT-TUN 15週年紀念演唱會》，發售首週在日本Oricon公信榜DVD週榜、藍光週榜、音樂DVD藍光週榜3個部門同時奪冠。這張作品收錄他們於2021年舉辦的15週年紀念巡迴，此巡迴在出道日（3／22）於國立代代木競技場第一體育館以無觀眾形式揭開序幕，除了15年來的經典單曲，KAT-TUN也演唱了出道前的原創曲以及專輯大受好評的歌曲，總計38首歌曲。

2021年末跨年夜，出道15年的KAT-TUN終於首次登上「第72回NHK紅白歌合戦」表演，熱唱了出道曲〈Real Face ＃2〉。回想著一路走來的風風雨雨，團員從6人到如今的3人，龜梨和也在表演前也忍不住向前團員感性喊話：「我們在15週年以KAT-TUN身份站上紅白舞台，希望這次的舞台表演，可以讓退團的3位團員看到之後也能有所觸動」。

《KAT-TUN 15週年紀念演唱會》完整呈現KAT-TUN席捲全場的華麗舞台，在充滿KAT-TUN核心風格的舞台上，運用20頓水量創造高約15公尺的噴水特效，震撼十足。造型則重新再製了過去演唱會中使用的7套服裝，充滿紀念要素。本次台壓版發行2DVD普通版，除了精彩演唱會本篇，還有〈青天的霹靂〉、〈月光道路〉、〈Le ciel ～祈禱妳幸福的話語～〉3曲的多重視角影像特典，將於本周五（14日）在台正式發行。