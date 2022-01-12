2015年擔任新北市議員的廖正良，替違建戶向拆除大隊施壓緩拆，他以手指比「3」並收受裝在茶葉罐內的30萬元現金賄款，台灣高等法院維持一審刑度，將廖男判刑6年。可上訴。

該違建戶在2014年5月在汐止區汐萬路山區興建2層樓鐵皮屋作為倉庫，隔年3月經人舉報後，拆除大隊依「違章建築處理辦法」，列為立即拆除、不得緩拆或免拆，多次前往現場均遭議員「敬託」阻止。

違建戶找讓張姓白手套與廖正良聯繫，2015年10月中相約在服務處，廖正良比出「3」的手勢，法院認定右手食指與大拇指做圓連結碰觸，其餘指頭向上伸直，的手心朝己，意指若成事，須有30萬的報酬，並稱「我再處理看看」。

廖正良接續在親自以電話、簡訊給拆除大隊副隊長，表示「希望案子能多協助，給業者一點時間搬遷，若要執行前，應和他溝通，讓他跟選民有所交代」。直到同年11月27日張、廖在服務處對面郵局領錢，將現金裝在茶葉罐內送給廖正良。