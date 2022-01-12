經過1月10日的聽證會，世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)暫時獲得入境澳洲的資格，不過澳洲移民部長霍克(Alex Hawke)仍有權再次取消喬柯維奇簽證，因內部仍充滿一些爭議，而近日在推特傳出澳洲電視台的畫面，發現兩名主播在私下暗譙了喬柯維奇一番。

在澳洲電視台《7NEWS》播報廣告期間，主播梅登(Rebecca Maddern)及阿莫(Mike Amor)私下對話遭曝光，他們趁空檔批評喬柯維奇，梅登說：「無論你怎麼看，喬柯維奇都是個撒謊、偷偷摸摸的混蛋。」而阿莫則應聲附和，認為他確實是個混蛋，也透露喬柯維奇為此找了許多藉口。

據媒體透露，兩人在節目進廣告時都不知當時談話遭拍攝，更沒想到影片會在推特曝光，但許多看了影片的網友都認為他們說的是實話，覺得這是許多人心中的真正想法。而這段私人對話遭流出，新聞台高層馬丁(Lewis Martin)說他事後有向梅登道歉。

喬柯維奇簽證充滿爭議，據傳他去年在12月16日13點05分進行新冠肺炎檢測，晚上20點19分就得到陽性結果，但他並沒立刻進行隔離，還出席公開活動且沒攜帶口罩。對此他的母親迪雅娜(Dijana)則回應說：「他可能不知道自己確診，才前往諾瓦克網球中心公開活動。」

Were the Results of Djoković's Positive PCR Test Manipulated?

He claims he tested positive for the coronavirus on Dec. 16. But the digital test result contains a number of suspicious inconsistencies.https://t.co/umiSUvblvu via @derspiegel — Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr) January 11, 2022

另外據德國《明鏡周刊》透露，法庭文件指出喬柯維奇新冠肺炎檢測編號為「7371999」，但據測試，時間戳記卻出現在12月26日的下午2點，還指出他檢測編號大於該有數字(大於22日檢測陰性編號)，讓人懷疑他是否真的有在12月16日確診陽性。