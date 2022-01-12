王力宏與李靚蕾正面交鋒，李靚蕾昨深夜發文控王力宏帶三個素未謀面的男子硬闖家門，嚇得她不敢開門、手都在抖，小孩都被嚇哭，對此，王力宏經紀人強調，三位男子分別是服務他們夫妻倆12年的生活助理、員工和保全，不過李靚蕾今（12日）早則打臉王力宏，「結婚才8年，竟然會有一個12年的『夫妻』生活助理？？」李靚蕾也揭發這位硬闖吾疆男子的真實身分，其實是王力宏聘用12年的私人助理。

李靚蕾昨深夜發文指控，王力宏隔離出關後，不顧她的反對，就帶著三個素未謀面的男子硬闖家門，李靚蕾心有餘悸還原當時狀況：「你原本打算拿鑰匙要直接闖進來，一直用力搖門，還好我們有鎖門，不然不知道你會做出什麼事情來！孩子們，目睹了這一切，嚇哭了，我也是手一直發抖，到晚上都停不下來」。

李靚蕾指控王力宏帶三個素未謀面的男子硬闖家門。（圖／取材自李靚蕾Instagram）

針對李靚蕾指控，王力宏經紀人則向媒體強調，三位男子分別是服務他們夫妻倆12年的生活助理、員工和保全，但這個說法隨即被李靚蕾打臉，她一早發文反擊：「結婚才8年，竟然會有一個12年的『夫妻』生活助理？？」李靚蕾也揭發這位硬闖吾疆男子的真實身分：「大家都知道那是你的『私人』助理，受你雇用、長期聽命於你，對你唯命是從的男子。」

至於王力宏強調他只是想看孩子，李靚蕾則反駁：「來『看孩子』還要要求拔監控？」她心有餘悸說，如果拔掉監控，可能會有比現在更可怕的行徑，李靚蕾也強硬表示，她已報警，而李靚蕾最後更放話，如果王力宏同意，她會PO更多證據，「蕾宏」戰火一觸即發。