花蓮縣政府客家事務處和客語薪傳師合作，預計在今年開設30個客語班，輔導民眾參加初級、中級暨中高級客語認證，並祭出最高3000元的獎金，供通過認證的花蓮鄉親申請。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府推動客家文化不遺餘力，向中央爭取152萬補助經費，和客語薪傳師合作，預計開設30個客語班，輔導民眾參加初級、中級暨中高級客語認證，並祭出最高3000元的獎金，供通過認證的花蓮鄉親申請，藉此吸引更多人學習客語，讓客家文化能永續保存。

客家事務處處長彭偉族指出，縣府響應客委會「客語為通行語」推動執行成效目標，今年爭取「111年花蓮縣客語深根服務計畫」，將陸續在縣政府、客家事務處、13鄉鎮市公所內陸續開設共30個客語班。

彭偉族表示，除廣設客語認證班，為提升縣內客語認證通過率，也將祭出獎金，只要是通過初級、中級或中高級客語認證的花蓮鄉親，分別可申請1000元、2000元及3000元的獎金，不會有名額限制，即起開放申請，相關資訊請可至縣府客家事務處網站查詢。

此外，根據客語為通行語實施辦法規定，服務客語通行語地區的公教人員，應有符合該機關學校所在地客家人口比例的人員通過客語能力認證，以花蓮縣客家人口佔全縣人員32％為例，該機關學校員工須至少32％通過客語認證考試。

彭偉族說，縣府去年度客語能力認證合格率達100％，不過期望今年度能再增進20％，因此，客家事務處也特別針對縣府員工開設客語認證深根班，鼓勵公務人員學習客語並報考客語認證，通過認證的公教人員還能獲得嘉獎。

彭偉族說，縣長徐榛蔚重視客家文化的教育與傳承，近年積極推動客語教育及文化扎根，除了在客語認證，也可在客語志工、客家歌謠比賽、戲曲傳唱培訓等多方面提高縣內客語通行率、提升客家活動多元性及能見度，期望透過中央與地方資源整合的綜效，進一步深耕推廣東部的客家文化。