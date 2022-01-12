農委會2022年度繼續推動「青青向農 典範標竿」百大青農輔導計畫，自即日起開始受理第6屆百大青農遴選，有意接受輔導的青年農民可於2022年2月25日前填寫申請書後，向財團法人農業科技研究院提出申請並參加遴選。

農委會積極整合各項輔導資源，提供百大青農包含生產技術、行銷、財務、研發、智財、組織與資訊化等輔導。透過設施設備補助、優惠低利貸款等各項協助措施，希望可以讓從農、創新經營者穩健成長，並持續擴大規模、朝創新加值發展，成為小農生產典範。

農委會說明，2022年度持續辦理第6屆百大青農遴選，共分為農糧、漁業、畜牧及林業等4個申請類別。本屆除了首次加入林業外，亦於原本養殖漁業加入漁撈產業，完整農林漁牧四大版圖。

農委會指出，因1至5屆已評選出高達589位優秀青農，第6屆將轉型為典範標竿，期望遴選出具規模且願意服務當地，並串聯整合上下游農業工作者，帶動地區產業與其他青農共同成長，一起活絡農村，打造出創新的農業產業價值鏈，並逐步帶動形成具地方特色群聚產業。

農委會表示，該會將於辦理初審及簡報複審後，預計於6月30日前公告獲選名單。凡農林漁牧相關科系畢業，或農業訓練滿80小時，或農家子弟等，18歲到45歲青年朋友或青年經營團隊，皆可於受理申請期間內，填具申請書【下載申請書：https://reurl.cc/6EazOd】，並列印與檢附相關證明文件，向財團法人農業科技研究院提出申請。