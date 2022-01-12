為刺激消費，全台85度麵包坊1/11日起推出4款「跟著熊掌來手撕」手撕麵包，包括造型療癒可愛的熊掌包（黑、紅）、紅豆乳酪手撕包、麥香乳酪包，軟綿又拉絲的麵包搭配不同內餡，讓人食指大動，1/11日至1/29四日款麵包任選兩件折價10元。另外搭配1/15~16日奶茶控活動，四款大杯冰奶茶優惠第二杯20元，現場帶走每人限購三組。喜迎新年優惠再加碼1/17日至1/30日玫瑰飲品系列第二杯半價。

85度奶茶控回饋全台門市1/15（六）和1/16（日）連續兩天，推出四款大杯飲品，包括冰英式奶茶原價45元、冰鮮奶茶原價60元，冰烏龍奶茶原價45元、冰烏龍鮮奶茶原價60元，同品項全部第二杯特價20元，限正常冰或少冰，現場帶走每人限購三組（六杯）。

緊接著1/17（一）~1/30（日）玫瑰拿鐵咖啡和奶茶系列，包括「玫瑰風味拿鐵」中杯定價85元、「玫瑰風味鮮奶茶」中杯定價55元、「玫瑰風味奶茶」中杯定價45元，全部第二杯半價，可選冷熱飲價低者折，不限杯數。

除了飲品，還有麵包坊新品，掌心大小般的麵包，上頭有萌萌可愛的黑色和紅色小腳印，「熊掌包-黑」售價35元，以黑岩可可麵糰為主體，內夾著甜蜜香濃巧克力奶酥餡，味道濃郁卻不甜膩，「熊掌包-紅」售價35元則是添加紅麴粉呈現粉色熊掌圖案，內餡是濃郁微甜的覆盆子乳酪餡，酸V微甜的口感帶點清爽，以兩種口味挑逗味蕾。「麥香乳酪」售價55元，特別新開發的麥香麵糰，麥香濃郁一口咬下彷彿沉浸在小麥田裡體驗它的芬芳，大顆的麵包體內含豐富餡料，美味更帶CP值。「紅豆乳酪手撕包」售價68元，一顆顆用手包入紅豆沙餡料，8顆才能製做成一條的手撕包，每一顆都充滿著師傅們的耐心與用心，剝開來充滿滿餡料，隨時想吃多少就剝多少，美味又方便！以上四款麵包1/11日起至1/29日止，任選兩件即可折價10元。