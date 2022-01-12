110年度ETF及ETN競賽結果出爐，台股ETF交易貢獻獎與台股ETF交易進步獎分別由凱基台北分公司及國泰敦南分公司獲得冠軍；ETN交易貢獻獎與ETN交易進步獎分由統一城中分公司及永豐金中正分公司居第一；ETF發行貢獻獎及台股ETF造市獎分別由富邦投信及兆豐證奪冠；元大證則囊括ETN發行貢獻獎、台股ETF總貢獻獎及ETN總貢獻獎三冠王。

由證交所、證券商公會、投信投顧公會及期貨商公會去年共同舉辦的「110年度ETF及ETN競賽」，已於去（110）年12月底截止，各獎項得主已出爐，證交所表示，預計於今年2月舉辦頒獎典禮，將邀請主管機關、公會代表與得獎者共同出席。

ETN交易貢獻獎及ETN交易進步獎最高獎金為15萬元；台股ETF交易貢獻獎、台股ETF交易進步獎、ETN發行貢獻獎、台股ETF造市獎及ETN總貢獻獎最高獎金各為20萬元；ETF發行貢獻獎及台股ETF總貢獻獎最高獎金各為40萬元。

各獎項得獎名單如下：

一、台股ETF交易貢獻獎：第1名（獎金20萬元）凱基證券台北分公司、第2名（獎金15萬元）元大證券經紀部、第3名（獎金10萬元）臺銀綜合證券經紀部。

二、台股ETF交易進步獎：第1名（獎金20萬元）國泰證券敦南分公司、第2名（獎金15萬元）富邦證券建國分公司、第3名（獎金10萬元）凱基證券城中分公司。

三、ETN交易貢獻獎：第1名（獎金15萬元）統一證券城中分公司、第2名（獎金10萬元）統一證券、第3名（獎金5萬元）國泰證券敦南分公司。

四、ETN交易進步獎：第1名（獎金15萬元）永豐金證券中正分公司、第2名（獎金10萬元）兆豐證券寶成分公司、第3名（獎金5萬元）元大證券中港分公司。

五、ETF發行貢獻獎：第1名（獎金40萬元）富邦投信、第2名（獎金30萬元）中國信託投信、第3名（獎金20萬元）國泰投信。

六、ETN發行貢獻獎：第1名（獎金20萬元）元大證券。

七、台股ETF造市獎：第1名（獎金20萬元）兆豐證券、第2名（獎金15萬元）永豐金證券、第3名（獎金10萬元）元大證券。

八、台股ETF總貢獻獎：第1名（獎金40萬元）元大證券、第2名（獎金30萬元）凱基證券、第3名（獎金20萬元）永豐金證券。

九、ETN總貢獻獎：第1名（獎金20萬元）元大證券。