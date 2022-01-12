自2020年疫情爆發後，面對疫情、國際物料高漲、工資攀升的三重挑戰，各行各業的商品價格紛紛蠢動，決定全面或部分調整商品價格，消基會呼籲，應調降大宗物資關稅，並且公布「不漲價企業」名單，而如水電、瓦斯、公共運輸等攸關公共利益的費率龍頭，應在此時暫時凍漲。

消基會說，政府應先釐清目前的漲價趨勢是否為正常市場機制？還是業者為填補疫情損失的操作？漲價幅度是否合理？同時期業者決定漲價，有無聯合行為？此種種都需要政府相關單位積極介入調查，也需要企業合理說明。

消基會提及，主計總處昨天發布提及，剔除物價因素後，實質經常性薪資則為4萬1391元，年減0.05％，是2017年、近五年以來首度出現負成長，代表民眾實質購買力下滑，因此，企業要做到大力刺激消費，不僅不應「漲價」，還應「薄利多銷」才是最為有效的刺激經濟方式。

消基會呼籲政府，應調降大宗物資關稅、貨物稅，如牛豬肉、黃豆、小麥、玉米、油脂等等各種攸關民生物資稅賦，使得中下游產業不必然面對非漲不可的態勢，而調降下來的關稅，政府應定期公布品項、成立專案小組嚴格監控中下游商品價格如實反應下降的稅賦，並成立專線接受中下游產業的反應或申訴。

消基會指出，行政院穩定物價小組和各縣市消保單位應在特別時期任勞任怨地經常性查價並公布「不漲價企業」名單，爭取消費者的支持，促使產業穩定發展，進一步維護消費者合理權益。

在所得追不上物價全面漲價的高峰之際，政府相關單位還應思考在五月萬萬「稅」時期的平均起徵線應予調高，例如綜所稅免稅額、標準扣除額及薪資扣除額等諸多稅制均應加大調升幅度；同時亦應思考「量能課稅」，對於所得金字塔頂端之10％以上或行有餘力者，訂定等比級數課稅稅級；而對於生活在貧窮線正負差10％的民眾，則給予免稅，甚或補貼機制，免得中低收入戶面臨生存雪上加霜的窘境。

消基會提醒，衛福部、教育部、內政部等相關部會應加強對弱勢族群的保護與照顧，例如偏鄉兒童的學校營養午餐或孤老銀髮族、街友的飲食照護，以安弱勢身心。