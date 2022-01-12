韓國政府12日指出，儘管新冠疫情依舊，但在景氣復甦幫助下，當地就業市場也漸漸有起色，2021年新增工作達到7年新高。同時，過去1整年的平均失業率僅3.7%，也創4年最低。

韓國2021年失業率減少0.3%至3.7%，創自2017年以來最低。同時，上個月的經季節性因素調整後，年增率來到3.8%，2021年11月則是3.1%。

另外，在2021年就業市場中，韓國工作人數達2727萬人，年增近37萬。同時，新增加工作機會在60萬左右，將近是韓國政府先前預估的快兩倍。

韓國雖然整體人力市場復甦，但受制於新冠病毒，2021年從事住宿與零售等服務業者，仍然未完全走出經營慘澹陰霾。根據統計，2021年當中，躉售以及零售業，減少15萬人，住宿與餐飲的也少了4.7萬。

至於2022年就業市場，韓國央行日前預估增加25萬人。而當地財政部則較為樂觀，上看28萬。另外，韓國2022年經濟成長，各公家機關預測值都在3%左右。