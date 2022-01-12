3C通路商燦坤(2430)去年交出好成績，2021年營收為227.1億元，成長16.21%，持續穩居3C通路龍頭。燦坤董事長林技典也定下今年將以「加速年」為目標。

疫情以及下半年的振興券帶動消費買氣，燦坤2021年營收年成長達兩位數，也成功實踐公司所訂「超越」的目標。2021年燦坤在「質」上有所提升，包含首次設立Surpass超越店與多家門市新開整改，在門市人員服務上以3A4心為基礎提升整體素質，滿足消費者生活的各種需求，帶動在2021年業績表現亮眼，持續穩居3C通路龍頭。

燦坤董事長林技典表示：今年將以「加速年」展望2022年的年度目標，持續往前衝，除了內部經營效能提升，整體經營、銷售面全都將挑戰加速的成長與前進。

另也象徵燦坤在2022年將「加速你的幸福」，更重視會員，帶來更多服務、更多優惠，期望能提升會員對生活的幸福感。

此外，燦坤去年底瞄準「等待經濟」，在門市設立充電樁，成功接軌電動車產業，增加多樣的營業模式，提供給會員更全方位的3C購物體驗，未來也將配合各地區商圈發展，積極加速展店，擴大服務範圍，將於2022年強勢「搶攻」，持續出擊。