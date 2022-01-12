王力宏前妻李靚蕾於昨（11）日深夜再度發出近4000字的長文，指控王力宏未經同意便擅自帶著3名陌生男子試圖闖入家中，讓她與孩子感到相當害怕，而王力宏失控的行徑也再度引起外界撻伐。對此，兩性作家柳喪彪看完李靖蕾的文章後也忍不住透露「看完腳底發麻」。

在李靚蕾深夜發出長文後，兩性作家柳喪彪也將文章轉發至臉書粉絲團PO出自己的看法，她表示「看完蕾神新錘，我都腳底發麻了。一個女人帶著三個孩子，的確誰敢讓一堆不認識的男人進家裡啊？這次有附監視器截圖咧~」，並在文中將李靖蕾想表達的重點，簡單說明給網友理解。

最後柳喪彪還不忘調侃王力宏「李靚蕾還發了不自殺聲明，因為有人放出她有可能跳樓自殺的消息。眼看娛樂八卦就要變成社會案件了啊？」接著下了3個tag猛酸「#大家覺得homhom會怎麼轉#我猜他會說只是帶搬家公司的去搬東西#奇怪前幾天不是才大張旗鼓的找黑人陪看嗎」。

今日稍早李靚蕾又再度發文透露自己昨日其實有報警，大安分局新生南路派出所有接到來電，證實李靖蕾在9日下午4時許直接致電給大安分局新生南路派出所，透露王力宏帶了3名陌生男子企圖進入家中，而警方也擔心她與孩子發生意外，便告訴李靖蕾可以根據方入侵住宅狀況再正式報案，立案後也會聯繫雙方錄製筆錄，倘若李靖蕾有立即性的安全疑慮，警方也會立刻派人過去，不過李靖蕾隨後便表示只是詢問，因此沒有完成正式的的報案手續。