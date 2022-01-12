疫情爆發桃園是重災區，桃園市長鄭文燦12日視察疫苗接種站，他說，希望第三劑打好打滿，口罩戴好戴滿，在春節前入境確診的高峰期，可以確保社區防線的安全。另他也呼籲，不用預約隨到隨打，一、二劑還沒有打的，如果符合資格也可以來打。

鄭文燦說，桃園疫苗的第一劑、第二劑覆蓋率都高於全國，65歲以上也是六都第一名，但希望提高第三劑的覆蓋率，所以12日開始到16日，我們有開設了37個社區接種站，不用預約可以隨到隨打，如果1、2劑還沒有打的，如果符合資格也可以來打。

鄭文燦說，桃園是單日莫德納、雙日BNT，像12日就是打BNT。另外有217家醫院、診所及衛生所，也有疫苗門診時段，大家可以去打。我也特別請衛生局協調13個衛生所開設夜間時段，夜間時段的部分，上班族如果白天上班，夜間也可以去衛生所施打疫苗。希望第三劑打好打滿，口罩戴好戴滿，在春節前入境確診的高峰期，可以確保社區防線的安全

媒體詢問會不會疫苗不夠，或者有民眾發現打BNT就離開，鄭文燦表示，BNT跟莫德納都是很好的疫苗，讓民眾有選擇權，沒有辦法直接在一個站同時打BNT跟莫德納，所以用「單日莫德納、雙日BNT」，這很好記，也宣傳很多天了。

媒體又問，會不會呼籲中央放寬接種疫苗年紀？鄭說，因為有國小的學童確診，國小的階段7至12歲目前並沒有疫苗接種的計畫，希望中央可以討論，因為國外的文獻疫苗是可以接種到國小的學童，希望趕快作成決定，也確保7歲到12歲孩子的防疫安全。