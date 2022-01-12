中天節目《正常發揮》主持人王又正11日透露，正式改名為「丹申廣」，也希望新名字能為正常發揮帶來更好的成績，且選在這一天改名還有深刻的用意，引發許多網友討論。媒體人朱凱翔昨晚則是在粉專《不演了新聞台》提到，王又正改名叫丹申廣，對他造成的驚駭，僅次於前洛杉磯湖人球星亞泰斯特(Ron Artest)曾經將自己的名字改成「世界和平」（Metta World Peace）。

《正常發揮》昨天的臉書貼文提到，王又正改名為「丹申廣」，並選在111年1月11日這天，因為是「111111」6個1，是一生碰不到第二次的「天赦日」，他也希望新年新名字有新氣象，最重要的是希望觀眾、粉絲每個人都平平安安、健健康康。

對此，朱凱翔指出，王又正改名叫丹申廣，對他造成的驚駭，僅次於Ron Artest改名叫Metta World Peace，而他成為自己知道第二個姓丹的人，第一個是丹佐華盛頓。

對此有網友在朱凱翔貼文底下留言表示，「聽起來很像命理老師」、「謝謝凱翔，丹佐華盛頓讓我大笑好久」、「居然連姓都改壓」、「要念單身狗才記得著哈哈哈」。不過，王又正也有說，「跟『單身』完全無關喔，大家不要歪樓。」