為因應農曆春節前大量入境人潮，指揮中心將原本的「14＋7」增加「10＋4」、「7＋7」兩種方案，但三種方案適用的民眾皆不相同，雜亂無章的隔離規定讓返台旅客「霧煞煞」。同時，根據衛福部先前公布的防疫旅館大體檢，474家受檢防疫旅館，符合規定僅有75％。民眾黨立委蔡壁如呼籲政府盤點所有防疫旅館現況，若無法達到標準的業者，政府應負起責任輔導轉型。

農曆春節返鄉人潮湧現，防疫旅館需求大增，但根據疫情指揮官陳時中去年12月11日公布474家防疫旅館大體檢，符合規定僅75％，問題多出在動線規畫、缺乏健康紀錄等，等於是每4家防疫旅館，就有1家不符合規定，相當誇張。

面對疫情嚴峻，蔡壁如認為防疫旅館應盡速解決問題，以台北市為例，目前共有164家防疫旅館，至上周檢查完136家，有5家還需要改進，面對不能改進的業者，北市府已表態將取消業者防疫旅館資格。

蔡壁如表示防疫旅館政策，不能淪為飯店業者在疫情期間的另一條出路，而是應該要擔起國內疫情控制的關鍵緩衝責任；另外，防疫旅館量能問題，例如台北市現階段住房率已達85％，中央是否有超前部署。

蔡壁如呼籲，政府應盡速進行整體防疫旅館體檢計畫，盤點所有防疫旅館現況，嚴格把關業者符合防疫旅館標準，無法達標者，政府應協助業者輔導轉型，確保台灣能夠對抗Omicron病毒入侵。