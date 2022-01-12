疫情持續延燒，各地醫療量能吃緊，新北收治量已達6成，被問到是否會啟動方艙醫院，新北市長侯友宜表示，現階段市府分階段擴充專責病房，現在已達306床，也要求醫院如果需要要隨時清空，如果境外擋不住境內快速爆發，集中檢疫所要快速支援上，並比照先前Alpha、Delta經驗清重症分流。

侯友宜在防疫會議時指出，全球疫情上升速度超乎想像，美國單日有135萬人確診，根據推估，歐洲國家在未來6到8周會有五成人以上感染Omicron，台灣應該採取更加嚴方式面對，國內管控境內有很大壓力。

侯友宜說，前段時間他向中央反映醫療量能輕症、重症分流，目前新北專責病房已經開到306床，市府也要求醫院隨時清空，接下來慢慢分流後，把輕症移到集中檢疫所。現階段中央、地方一起準備。

至於要過年了，被問到是否要升三級，侯友宜說，新北市最重要落實防疫，相關規定新北都是全力守住，守住疫情讓今年春節能過平安快樂的年。

侯友宜說，Omicron還有很多隱形傳播鏈，過去他一直倡議廣篩，新北市有31處採檢站，不管是不是新北市民，都可以去採檢，機動篩檢站也會視情況出動。