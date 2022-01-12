本土確診連環爆，Omicron攻入社區，讓不少民眾搶著預約打第三劑，到底該選哪個廠牌呢？前台大感染科醫師林氏璧說，不管前兩劑打什麼，第三劑的首選都是mRNA疫苗，且根據英國研究，半劑量莫德納的效果應會比全劑量BNT稍微好一點。至於其他疫苗組合，他不建議民眾三劑都打AZ，也不太建議前兩劑打mRNA疫苗的人，第三劑選AZ，除了因為效果不好外，還要承受血栓（約10萬分之一的機率）發生的風險，這遠比心肌炎還嚴重。

林氏璧今在臉書發文分享，現在只要年滿18歲、打完兩劑滿12周就可打第三劑，但他認為並非所有族群都要急著打，因為現有的疫苗主要是為了防重症，對於沒有重症風險的人其實可以等次世代疫苗出來再打（今年3月至4月左右），而邊境防疫人員、醫護人員與60歲以上的年長者才該優先打第三劑的族群。

至於第三劑該怎麼選，很多民眾都很好奇。林氏璧在Podcast中提到，就目前的科學證據來看，不管前兩劑選擇哪個廠牌的疫苗，第三劑的首選都是「mRNA疫苗」。從英國真實世界保護力的數據，半劑量莫德納會比全劑量BNT效果稍微好，而30歲以下的年輕男性如果很害怕心肌炎的罕見副作用，則可以避開莫德納選BNT。

林氏璧也說，所有疫苗組合中最不建議打「三劑AZ」，因為幾乎沒什麼好處；另一個較有爭議的組合「兩劑mRNA疫苗＋AZ」，他個人是不建議這樣打，因為沒啥好處，雖然第三劑打AZ可能不會像打mRNA疫苗那樣不舒服，但大家應要考慮到第一劑AZ須承受血栓併血小板低下（約10萬分之一的機率）的風險，這比心肌炎嚴重很多。

林氏璧表示，40歲以下的人打mRNA疫苗以後，發生不良反應的機率較高，像是發燒、全身肌肉痠痛與疲勞等症狀。以混打研究看來發生機率在第一劑和第二劑mRNA疫苗之間。而莫德納半劑量發生的機率大於BNT全劑量。如果很怕疫苗副作用，也確實理解高端尚未受到國際認證，其實也可以選擇高端作為第三劑。

林氏璧指出，近日高端也發表相關研究說，高端第三劑對Omicron還是有不錯的中和抗體。所以打了兩劑高端的人，第三劑繼續打高端可能也是可以的。當然也可以改打mRNA疫苗，因為中和抗體理論上會更高，但這部分尚無確切資料，。

林氏璧透露，他其實很擔心大家搶打第三劑，導致眞正要先打的人的需求被排擠。至今還沒打第一劑和第二劑的染疫高風險族群，這些人的第一劑與第二劑遠比多數人的第三劑還更重要。前線人員辛苦阻擋疫情進來，就是在幫這些人爭取時間，大家不要天眞以為台灣能永遠成功擋下去，張開眼睛看看世界因為Omicron燒成什麼樣子了。