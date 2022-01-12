將於本月14日正式掛牌上櫃的聯發國際（2756），旗下知名手搖飲「SHARE TEA歇腳亭在台再度成功，1/13日有3間全新門市同步開幕，分別是SHARE TEA歇腳亭大雅學府店、SHARE TEA歇腳亭宜蘭延平店、SHARE TEA 歇腳亭台南成功店，聯發國際除除推出三店聯合開幕的三波好康活動，也跟樂山教養院合作推出加價購的公益紅包袋。

「SHARE TEA歇腳亭開幕三階段促銷活動分別是，1/13日限時限量招牌珍奶20元，每日12點與下午5點，各時段限量100杯，每人每次限購一杯，甜度冰塊固定。1/14日至1/20日12款推薦飲品買一送一，限同品項，每日12點與下午5點各50名，每人每次限購一組。最後，1/21日至1/27日購推薦飲品送優惠券，贈飲品第2杯半價券，數量有限，贈完即止。

聯發國際表示，活動前20分鐘發放號碼牌並進行整隊。活動期間請戴口罩、保持社交距離、配合完成實聯制登記、體溫測量、雙手酒精消毒。

聯發國際與樂山教養院推出「年公益紅包袋」是由用樂山教養院裡小朋友畫的老虎作為封面，純真的筆觸勾勒出新年虎虎生風的祝福。聯發國際用行動幫助樂山與世界對話，一人的力量有限，但如果我們是一群人，他們的藝術天份被世界看見的機會就有無限大。每購買一份樂山創作的紅包袋，對他們的創作都是莫大鼓勵。

即日起在全台SHARE TEA歇腳亭任一門市， 任一消費加價15元即可購買一包，加價金額全數捐贈樂山教養院。消費滿100元免費贈公益紅包袋一包。公益紅包袋每包3入裝，再加贈新春禮券。

位於新北市八里區的樂山教養院，於87年前創辦，是創辦人戴仁壽醫師在當時為照顧麻瘋病人所成立，現今則是 126 位中重度以上身心障礙天使溫暖的家。目前院內多收容弱勢族群及重度以上的身心障礙者，其中有數十位是必須臥床的極重度者。樂山以藝術治療課程，開啟院生的繪畫創作潛能，讓他們在繪畫的世界裡，盡情揮灑自己的色彩，每個人風格獨具。