2021年全台十大建商出爐，根據591新建案調查，寶佳機構以887億元蟬聯「推案王」，二至五名的興富發、麗寶、遠雄、豐邑亦連續多年入榜，推案量均在300億元以上，鎖定桃園推案的威均、由新竹跨足台南的昌益，各挾大案推出，各以243億、216億，擠入全台十大建商。

591新建案指出，去年全台總推案量約1.7兆元，較前年微增，不過十大建商推案量合計約4074億元，較前年減少一成多，反應房市景氣大好，除了大型建商推案熱絡，也有更多中小型建商群起搶市。十大建商普遍多為集團型建商，除了經營大本營外，跨區經營更為普遍，推案版圖涵蓋全台更多都會區。

長年雄踞推案王的寶佳機構2021年推案量為887億元，較2019年的1236億元、2020年的1343億元縮水，不過全台各大重劃區都可見其推案蹤跡，七大都會區就有近50案推出，個案規模多約為10～30億的中型個案，穩座推案龍頭。

獵地不手軟的興富發集團去年推案量653億元，有別於前幾年火力集中中南部，2021年則是南北連線，在基隆、桃園及高雄推出三個百億指標案，隨著房市續旺及自身豐沛的土地庫存，今年推案力道也持續看旺。

麗寶集團近年購地版圖遍及新北八里台北港特定區、金山市區，甚至雲林虎尾、南投仁愛都可見其投資，在淡海總銷近200億的指標案「名軒海樂地」，及台中梧棲、太平等地一系列透天案，推案量也達408億元；遠雄集團在北、中、南都有新案進場下，每年都有300多億的推案量；豐邑機構推案台中東區大案「浩瀚湖濱城」等也有超過300億的案量。

隨著各地房市熱絡，也有不少地區建商推案大增，如深耕青埔的威均機構，去年便靠著「青塘園」、「帝璽」兩大百億案，名列推案量第八名；過去深耕新竹的昌益事業，近年看好台南房市潛力，積極在高鐵站周邊布局，也有超過200億的案量推出，名列第十。