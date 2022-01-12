近日因台灣疫情升溫，又讓民眾感到緊張，急著預約登記打疫苗找防疫保單，安達產險的「類防疫險」將在13日上架，並委託易安網作網路投保。

易安網執行副總經理王定凱表示，易安網是為國內最早開始銷售疫苗險的保險平台，近日再度與安達產險合作，預計於元月13日開賣安達「接種後染疫險」，該保單保障是接種疫苗後240天內，只要確診住院診療就理賠5萬元，另外每日再給付3000元的住院保險金，保費是236元。

易安網表示，去年6月疫苗險銷售期間，易安網每日銷售疫苗險即超過千件，在前一段時間也協助了許多民眾進行疫苗險的理賠申請，與保險公司已有合作默契與經驗，因此，民眾在投保後，不用擔心後續的理賠問題，該公司希望持續提供高CP值的保險商品，滿足多元消費者的保障需要。

易安網成立於2002年，是國內最早成立的網路保險平台，2021年加入PChome網路家庭集團，王定凱說，該公司致力打造本土網路保險第一品牌。