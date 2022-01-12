疫情再度升溫，為減少過年群聚，中央銀行今年鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，國內超商龍頭統一超（2912）率先響應，今（12）日宣布串聯旗下OPEN POINT生態圈，推出APP數位紅包服務，讓消費者免排隊、免換鈔、避群聚，可以隨時隨地線上轉贈紅包給親朋好友。

農曆春節將至，但碰到Omicron變種病毒肆虐，國內疫情再度拉緊報，為了落實新鈔兌換防疫不群聚，今年央行特別鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，利用手機門號轉帳發放數位紅包，除可避免人潮群聚，也可節省社會資源，並達到數位轉型之效。

統一超領先國內零售業超前部署，去年12月就領先推出OPEN POINT APP「雲端禮物卡」服務，提供線上購買、線下使用，以虛擬錢包結合手機APP模式擴大非現金支付選擇，短短一個月便吸引6萬人次體驗。

而配合央行的鼓勵政策，統一超今天更進一步包裝推出APP數位紅包服務，消費者只要開啟雲端禮物卡，即可線上購足所需的數位紅包金額與數量，隨時隨地線上轉贈紅包給親朋好友，減少團聚也能遠距發紅包、原地安心過好年。

統一超也趁勢推出配套的「福虎生風、開運紅包雙重回饋活動」，即日起至2月15日止，只要在OPEN POINT APP「雲端禮物卡」購買1份600元的數位紅包並轉贈，就有機會獲得限量2萬組的60元購物金，前2022組再加贈ibon售票網：天后X鎮瀾宮線上點燈服務8折優惠。 看準宮廟祈福帶財運商機，統一超雲端禮物卡即日起也攜手北中南三大宮廟，開賣「虛擬虎年隨取卡」，共有金山財神廟、北港朝天宮以及南鯤鯓代天府三大宮廟樣式可選擇，每張售價500元，三張卡各前5000名購買的幸運兒，可獲得550元面額的虛擬隨取卡，也能化身數位紅包轉贈給親友，送禮自用兩相宜，讓民眾春節免到宮廟群聚，好運整年帶著走！