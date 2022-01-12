新光三越今年聯手藝術家不二馬大叔跨界合作「2022好運攏虎你福袋」，以萌趣人氣角色「我不是胖虎」全新打造，1月18日起全台分店陸續開賣，會員上新光三越APP扣skm points 50點、用skm pay支付1000元搶購，共逾5000袋，每袋價值逾3000元，祭出1部百萬名車、7顆鑽、11台頂級按摩椅、11輛智慧電動機車、史上最多161張住宿券／露營體驗券，以及超過5000項超值好禮！

新光三越 x 不二馬大叔跨界合作「2022好運攏虎你福袋」，會員上新光三越APP扣skm points 50點、用skm pay支付1000元可搶購，每袋價值逾3000元。（新光三越提供）

各店福袋首獎不同，其中，台北信義新天地是價值逾160萬元的「Volvo XC40 T3」、台中中港店是日本百年珠寶品牌festaria TOKYO價值48萬元的「GIA一克拉鉑金鑽石戒指」、台北南西店是價值超過25元的「OSIM 5感養身椅」等。住宿券／露營體驗券中，包括台中中港店推出被票選為全台最美飯店–價值超過2萬元的「承億文旅潭日月 樂水行政家庭房住宿券」、嘉義垂陽店有價值3萬元的「台鐵美學觀光列車鳴日號／虹夕諾雅谷關溫泉度假村（擇一）」等。

「好運攏虎你福袋」全台限量，每會員限購買1份，分4天預購，18日上午10時台北信義新天地；19日上午10時台北南西店、台北站前店、台北天母店；20日上午10時桃園站前店、桃園大有店、台中中港店、嘉義垂楊店；21日上午10時台南中山店、台南新天地、高雄三多店、高雄左營店，皆於2月1日取貨。

新光三越台北信義新天地初一福袋頭獎Volvo XC40 T3，價值160萬元。（新光三越提供）