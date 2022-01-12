新冠疫情升溫，民眾搶打疫苗，但台北市議員林穎孟批評，北市疫苗量能六都吊車尾，新北市人口約為台北1.6倍，但新北莫德納接種站卻是台北3倍，BNT及高端為台北20倍，AZ則為台北40倍，台北市民重複經歷疫苗接種量能不足、預約不到等相似的煎熬情節，她呼籲防疫學分很重要，市長柯文哲不要再留級，趕快畢業，市民不想再循環煎熬了。

北市議員林穎孟質疑台北市疫苗量能六都吊車尾。（林穎孟提供／楊亞璇台北傳真）

議員許淑華批評，先前大酸民眾「疫情還沒來時就皮皮不想打，疫情來就呱呱叫」的柯文哲，遇到民眾施打率提高，卻失能放任預約平台塞滿，無力回應施打需求。​誇大其辭前，有先做好超前部署嗎？​

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許淑華說，北台灣包括基隆、桃園、新竹，已經開放隨到隨打，並且加開中大型施打站拚第三劑覆蓋率。​新北市也已經公告中大型接種站的設置地點與日期。​唯獨柯文哲帶領的北市府團隊無所作為、我行我素，依然維持疫情升溫前的規畫。先是開放疫苗系統卡卡，調整後第二次開放預約又馬上額滿，導致大量有意願施打的民眾無處可打疫苗。

林穎孟批評，柯市長是疫苗留級生嗎？台北市民又預約不到疫苗了，同樣的問題又發生，台北疫苗接種站和其他五都量能比少得可憐，別的縣市一直在進步，台北卻還在當留級生。

林穎孟指出，這幾天台北市民抱怨擔憂，不想再面對這種預約不到、接種站少離家遠對老人不便，或甚至要去別縣市打疫苗的情形了，經過資料調閱，原來台北市疫苗接種站點，只有莫德納149間、BNT21間、高端8間、AZ6間，對比其他五都量能，少得可憐，更不用說完全追不上新北和高雄的車尾燈。

林穎孟批評，柯文哲12月30日才在記者會誇口不分縣市都可以來台北打疫苗，但實際上量能根本開不出來，事後引起民怨，才又緊急說要加開七個站點但到現在還沒公布，根本思想上的巨人、行動的侏儒。

林穎孟說，隔壁的新北市，人口約為台北1.6倍，但新北莫德納接種站，卻是台北3倍，BNT及高端為台北20倍，AZ則為台北40倍，且還有隨到隨打的機動疫苗接種站服務。

林穎孟炮轟，別的縣市長都做得到，不知為何台北市做不到還一堆藉口，顯然台北市民必須一直重複經歷疫苗接種量能不足、預約不到、等待、站點太遠等等各種既視感、似曾相似的煎熬情節。

林穎孟指出，別縣市有進步生，台北市有留級生，別國家有循環經濟，台北市有循環煎熬，她已要求市府改善補強，應參考新北市的案例，在每一個行政區設置設置中大型接種站，及可隨到隨打的機動疫苗接種站，並增加合約醫院數量。

林穎孟最後呼籲，防疫學分很重要，柯市長不要再留級，趕快畢業，市民不想再循環煎熬了。

對此，衛生局回應，民眾預約相當踴躍，自1／3-1／11共有17萬9126人預約成功，1／8適逢周末，系統加開作業，北市同仁也加班因應，機動性調整預約量能上限。經實測第二階段台北市疫苗預約網頁整體反應時間平均僅12毫秒，經統計，除北市市民外，約有10-20％是外縣市的民眾預約，足見北市系統能回應人民需求、及時補上1922停用之缺口。

由於追加劑時間縮短為84日，北市至1月30日為止，設籍北市符合接種追加劑之市民將突破百萬，若納入鄰近縣市民眾需求量將更大，北市府已於1月10日決定開設中型接種站，預定於1月14日上線供民眾預約掛號，設置完備後市府將立即對外公布地點、提供接種數量等重要資訊使民眾知悉，北市府積極為提高疫苗覆蓋率、地點可近性而努力。