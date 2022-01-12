6年前一名宋姓男子因信用卡款項未繳，陸續遭強制停卡，其因短缺資金，偷車牌又租機車且不斷變裝，他持刀槍闖入台南一家銀行想搶劫，但因保全按下警鈴、銀行副理敲桌吶喊，他慌忙逃離，歷審依加重強盜未遂未遂判刑5年，上訴後，最高法院駁回定讞。

2016年12月19日上午10點多，宋男先變裝為淺色長褲、淺色上衣，及將一袋物品丟入運河內，再分別搭乘2台計程車後，騎乘租來的機車改懸掛竊得的車牌，前往台南市永康區的第一銀行分行。

宋男頭戴銀色全罩安全帽、身著深色長袖上衣外套、長褲，持槍枝（無證據證明具有殺傷力）及西瓜刀，指向在銀行門口的保全人員，再跑向該銀行中間櫃檯區對著坐在櫃檯前的民眾，恫稱「手舉起來」等語，以此脅迫方式致使在場人員不能抗拒。

保全人員見狀開啟警鈴及銀行副理也敲桌吶喊，宋才罷手快步逃離並騎乘機車離去而未強盜得逞，警察據報到場處理，調閱監視器後循線將宋男逮捕。

歷審認定宋男前往銀行強盜取財，以圖躲避追緝，對社會治安危害甚大，犯後又否認犯罪，並無悔意，惟念他尚未強盜得逞，亦未對銀行在場人員造成實害，依加重強盜未遂罪判量處有期徒刑5年，最高法院駁回上訴確定。