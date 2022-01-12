神基投控(3005)去年全年營收突破300億元，年增8%，再創歷史新高，而去年4Q營收也為該年高點。雖然第4季面臨中國供應鏈供給不順的潛在不確定性，加上長短料情況持續，車用晶片亦持續短缺，但神基依然繳出了4Q共77億元的營收，季增4%。

神基投控旗下子公司神基科技今天宣布推出全新的ZX10全強固型平板電腦，為Getac Android強固型平板產品線再添生力軍。ZX10是一款搭載 Android 11作業系統的多功能新型10吋裝置，適用於公共安全、公用事業、能源、交通運輸和物流、製造、汽車和國防等產業的用戶。隨著ZX10的推出，因為營運需求選擇Android強固型平板裝置的用戶，現在除了Getac ZX70全強固型7吋平板電腦外，又新增了更多選項。ZX10將於2022年3月上市。

神基投控暨神基科技董事長黃明漢表示：「隨著 Android 的不斷普及，越來越多的產業用戶正在尋找堅固耐用的 Android解決方案，以享受它所提供的多功能性，即使在惡劣或嚴峻的環境中工作也是如此。ZX10正是這樣的產品，其擴展了我們Android系統解決方案陣容，幫助客戶將營運效率最佳化，同時降低總擁有成本。」

ZX10 搭載 Android 11作業系統、Qualcomm Snapdragon 660 行動平台以及 Adreno512 GPU，提供流暢的用戶體驗，在各類現場作業中實現高效率的工作流程。可熱插拔的雙電池能保障全天操作，而具備雨天和手套模式的 LumiBond 陽光下可讀觸控式螢幕（亮度可高達800 nits）有助於在嚴峻天氣條件下保持生產力。ZX1 還可選配6GB LPDDR4記憶體和128GB儲存容量，幫助客戶因應未來產業需求。