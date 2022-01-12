王力宏去年底證實與李靚蕾8年婚姻畫下句點，但由於未澄清是否因婆媳問題導致婚變，讓李靚蕾多次親上火線掀出王力宏婚前婚後男女關係混亂，被網友譽為「蕾神之錘」。昨(11日)晚間，李靚蕾打破沉默再指王力宏無預警帶3男直闖家中，PTT網友卻發現昨半夜冒出不少力挺王力宏的發文，但IP都在海外，令人好奇是否是王力宏方面的網軍出動？

李靚蕾昨透露王力宏回台後帶了3名男子闖入家中，更要求李靚蕾必須關掉家中的監視器，甚至威脅如果不讓王力宏進門，王力宏就不打算回家看孩子，李靚蕾不肯答應，王力宏還拿出鑰匙準備硬闖，讓3個孩子都目擊了一切，心中的創傷和驚慌可想而知，而王力宏方面半夜透過公司強調歡迎李靚蕾提告，雙方至今依舊關係緊張。

網友發現不少海外網友發文挺王力宏。（圖／翻攝自PTT）

見此，PTT八卦版有網友以「力宏事件已經變成國際事件？」為題，寫下：「真的好扯耶，大晚上的蕾蕾po文沒多久，葡萄牙人、美國人、羅馬尼亞人，都上來發聲，力宏是不是國際友人很多啊？還是太摳門捨不得花錢找一間好一點的公司帶風向？」而先前就有來自羅馬尼亞的網友發文問「[問卦] 李靚蕾小姐，知道大家都看膩了嗎？」，也有位在土耳其的網友問：「[問卦] 王力宏為何不能帶人回自己的房子？」

IP來自羅馬尼亞的網友批評李靚蕾。（圖／翻攝自PTT）

發現不少海外網友都爭相發文發表對王力宏事件的看法，其他網友回應：「王家果然很國際化呢」、「重點是他們都會打中文！！好厲害！！！」、「新八國聯軍」、「超煩，王力宏找網軍的心思用在婚姻裡根本不會到今天這田地，不要想在幕前繼續看了，渾身不舒服，跟看到福原愛的假笑一樣尷尬」、「洗完風向，下一步才能復出演藝圈，所以是現實無誤」。