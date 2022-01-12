台東縣警局交通隊組長張峻翔表示，對楊男所有違規行為逐一告發。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

「這是藤原拓海嗎？」台南楊姓男子日前開著車牌被註銷的轎車到台東市中興路3段1處紅綠燈口，被巡邏警車發現，他竟加足馬力逃逸繞著其他車輛大迴轉，民眾將監視器畫面PO上網，網友直呼「這神乎其技的漂移，難道是藤原拓海附身嗎？」。最後楊男仍被警力包圍，被開出8件闖紅燈、危險駕駛等6萬6800元罰單。

監視器畫面可以看到，汽機車在路口停等紅燈，1輛鐵灰色的轎車竟直衝而來，一旁的機車趕緊閃避，驚奇的是，轎車不是直衝而過，反而是繞著等紅燈的其他車輛，來個360度大迴轉，後方追上來的警車見狀，也跟著迴轉，然而警用休旅車車身長、無法華麗轉身，只能眼睜睜看著轎車又闖過紅燈，揚長而去。

據了解，這起有如車神附身的案件，是來自台南的楊姓男子9日下午2點許駕駛1輛車牌被註銷的轎車到台東，行經中興路3段時，被巡邏員警發現要攔車，楊男竟然不聽制止，反而加足馬力逃逸，甚至在紅綠燈口上演驚險大迴轉，只是逃過1次逃不過第2次，隨後在同路段遭警網攔截。

台東縣警局交通隊組長張峻翔表示，發現楊男疑未繫安全帶，於是上前攔查示意停車，經員警以M POLICE發現車牌屬於註銷情形，經警鳴笛楊男依然拒絕停車，後來警方3分鐘之內將他攔停，並將其所有違規行為逐一告發。據了解，包含闖紅燈8件、車牌註銷、危險駕駛、不服攔檢稽查逃逸等13張紅單，金額高達6萬6800元。

此外，台東市同路段在2019年7月31日也上演過1場追逐記，當時1名通緝犯為了躲警車也繞著其它休旅車，和警車大玩繞圈圈，還登上國際媒體。附近民眾笑稱，「是不是到這個路口就會藤原拓海附身，大秀車技」。