中華職棒啦啦隊Rakuten Girls樂天女孩成員琳妲，也是知名網紅團體「反骨男孩」一員，擁有天使臉孔和火辣身材的她，是許多人心目中的頭號女神，日前，琳妲貼出一段熱舞影片，雖然僅有短短11秒，已經搶盡所有人目光。

琳妲在instagram曬出一段短短11秒的影片，只見她表示：「來到台中，開心到媽哈媽哈媽哈了」，字句中難掩興奮之情，接著看見她身穿小可愛及短裙，面對鏡頭露出自信模樣，並配合音樂熱情搖擺身軀，接著只見一對傲人車頭燈隨著舞姿晃動，一條深邃事業線更是直接見客，讓所有人看得血脈賁張，這段影片短短1天就吸引近11萬人觀看。

對此，網友紛紛留言：「琳蛋穿絲襪跳舞好性感」、「哇嗚哇嗚哇嗚，超愛我們的樂天也是反骨琳妲女神」、「很想轉台，可是跳得太好看了，手麻了」、「超喜歡看你跳舞，跳舞的蛋也美美的」、「這影片看了兩小時怎麼還沒結束」、「果然是最愛的蛋很會彈」、「好漂亮喔，果然是我心目中的頭號女神」。

琳妲日前曬出穿著紅色比基尼泡湯的照片，除了大方露出傲人魔鬼身材，只見她將身體微微向前傾，一對傲人北半球及深邃事業線立刻出來見客，讓所有人看得鼻血直流，引起網友熱烈討論，此外也不忘感謝友人帶她去泡湯，當做是今年的生日禮物。