面對台灣高齡少子化趨勢，高雄市政府鼓勵市民生育，在虎年祭出多元福利，除了坐月子到宅服務增加時數、提升托育及育兒津貼補助、增設公托設置之外，2022年開始加碼發送「高雄寶貝新生兒禮包」，還提供豐富的育兒資訊，手機掃一下QRCODE，就能輕鬆掌握最新、最實用的育兒寶典。

高雄市政府社會局表示，2022年1月1日起，市民朋友只要在高雄辦理新生兒出生登記，即可領取1份新生兒禮包，裡面包括有高雄市的育兒資訊、三角口水巾、圍兜、手帕，都是嬰幼兒日常使用物品，圖案有可愛蔬果物產意象、嚴選台灣製，品質安心又實用，協助新手爸媽育兒雄貼心！

面對台灣高齡少子化趨勢，高雄市政府鼓勵市民生育，在虎年祭出多元福利。（高雄市政府社會局提供／林雅惠傳真）

為營造友善育兒環境、鼓勵市民生育，高雄市長陳其邁表示，高雄市從婦女懷孕即主動關心，提供弱勢孕產婦產檢交通補助，生產後有坐月子到宅服務，並提供貼心育兒指導，成為新手爸媽的好幫手，另育兒津貼將於2022年8月起再度調增，第1名子女每月發放5000元、第2名子女每月發放6000元、第3名以上每月發放7000元。

為了讓高雄市民安心生養，陳其邁指出，市府建置更豐沛的幼托資源，高雄市目前設置10處社區公共托育家園、18家公共托嬰中心，預定2022年公托設施增設至53處，並率先於110年8月調降公共托嬰中心托育比為1比4，調整公共托育服務收費一致為9000元，讓照顧品質更加提升。

此外，110學年度公共化幼兒園已達4成，並設置22處育兒資源中心，提供親子活動、育兒支持服務，陳其邁強調，高雄市將持續建構服務據點，營造友善育兒家庭照顧環境。