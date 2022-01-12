近日外資對台股整體呈現偏空操作，八大官股券商則逢低穩盤，連5日加碼，合計買超近95億元，護盤敲進個股以聯電（2303）及台積電（2330）晶圓雙雄最力，近5日各買超16.62億元及14.95億元，共有12檔個股買超金額都在3億元以上。

儘管外資11日已對台股轉為買超22.29億元，但對上櫃則是大提款，賣超37.66億元，因而八大官股券商逢敲進上市櫃共計20.77億元，呈現連5日買超，顯示在萬八關前尚未回穩前，以及櫃買指數面臨季線保衛戰之下，政策仍偏多操作。

據統計，官股券商近5日合計買超金額達3億元以上的上市櫃個股包括：聯電、台積電、長榮、穩懋、鴻海、大立光、世界、世芯-KY、宏達電、欣興、華碩及南電等。上述個股多以半導體股、ABF載板股、元宇宙概念股、電重車概念股及貨櫃龍頭股等為主，其中，穩懋及世界為上櫃半導體股。

此外，官股券商近5日買超2億元以上個股還有晶宏、景碩、上銀及元大金等，超過1億元則有微星、大同、欣銓、華新科、南亞科、陽明、國碩、樺漢、愛普*、健策、敦泰、台驊投控、華通、緯創、智原、力成、健鼎、東森、亞信、技嘉、廣達、貿聯-KY及金像電等多達20多檔上市櫃股。