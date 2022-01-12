大陸知名時政類微信公眾號「牛彈琴」發文評論，新的一年短短幾天內，六個中東國家外長接連訪問中國相當罕見，這樣的密集度，中國外交史上少有，來的還都是中東國家，肯定也不是無心，傳遞出豐富的信息。

1月10日至14日，包括沙烏地阿拉伯、科威特、阿曼、巴林外交大臣、海合會秘書長納伊夫，來中國訪問。1月12日土耳其外長查武什奧盧、1月14日伊朗外長阿卜杜拉希揚來中國訪問。

文章說，之所以說罕見原因在於，在不是開峰會的情況下，這樣的密集度，中國外交史上少有，「外交無小事，這樣安排肯定也不是無心」。此外，文章又稱，來的還都是中東國家，有些國家之間，關係還很敵對，但都欣然訪問中國。

「牛彈琴」說，這樣的第一次，有時更傳遞出豐富的信息。

文章列出，包括「對中國的特別信任」，雖然現在天津等地形勢嚴峻，但相比國外，中國還是好了不知多少；「搶抓中國紅利和機遇」，這兩年全世界經濟一片蕭條，中國卻是表現最不錯的大型經濟體，更何況，中國還有疫苗。

文章又指，「期望中國主持公道」，比如，沙烏地阿拉伯和伊朗就是老冤家，沙國和土耳其也有摩擦，這次「海灣四國是一組，土耳其和伊朗各一組，這些國家幾乎同時到來，也是希望中方不偏不倚、主持公道」。

文章再說「破解最棘手問題」，葉門問題、巴以問題、伊拉克問題、敘利亞問題、伊朗核問題，美國政府的折騰，讓問題越來越難解。

文章表示，其他還包括「涉疆問題有表態」、「為奧運外交作準備」等。