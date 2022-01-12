媒體人董智森。（圖／本報系影音截圖）

11日零時起實施國門入境新規定，長程線航班旅客下機後，直接進行PCR快速採檢，結果為陰性才能辦理通關程序。媒體人董智森表示，這一波疫情就跟去年5月的疫情狀況一模一樣，因蔡政府自大的心態，不僅從未將防疫破口補好，還對外界聲音充耳不聞，更將全台帶往危險境地。

《中天新聞》政論節目〈盧秀芳辣晚報〉主持人盧秀芳11日在節目中質疑，短程線航班旅客不需比照長程線航班旅客，下機後採檢陰性才能入關，這明顯留了一個防疫的「洞」在那。董智森則表示，這個問題其實已經講很久了，大家講了蔡政府也不聽；這一波疫情讓大家有種熟悉感，全部都塞進防疫旅館的處理手法就跟去年5月一樣，機場破口到防疫旅館，然後有些人就散出來了，散到萬華、宜蘭等地，於是就有所謂「獅子王」等超級傳播者，往事歷歷在目又重演。

董智森指出，為何一模一樣的事情又會再重演，就是因為當時那個「洞」就沒補起來，根源就是蔡政府把各界的提醒當成耳邊風，蔡政府一直抱持「世界怎麼跟台灣比」的自大心態，現在開始實施長程線航班旅客落地採檢後，那些專家才在那邊驚呼「陽性率比想像的高」。

對此，董智森強調，其實落地採檢等防疫手段以前就能做了，但因為是被很多媒體與體制外的醫生指教，所以蔡政府就故意不從，以免凸顯自己是被講了才動作、很差勁、官不如民，這種自大的心態將全台帶往危險。即便現在開始實施落地採檢，也是因為實在不得已、不可收拾了，而且受到最大重創的還是民進黨自家人執政的桃園市，由此可見蔡政府的心態。