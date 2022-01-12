社區疫苗接種站裡有民眾正在等待接種疫苗。（陳夢茹攝）

桃機群聚案延燒，為衝高疫苗覆蓋率，桃園市長鄭文燦11日宣布，自12日起連續開設5天隨到隨打社區接種站，各區鄰里都有廣播提醒里民可到社區接種站接種疫苗。不過疫苗接種站似乎未見先前的搶打潮，工作人員分析，恐與天氣過冷、疫苗牌子有關，才沒有民眾蜂擁而至的搶打。

桃園區陽明公園市民活動中心外頭候位區空蕩，不過裡面有一些民眾正在等待施打疫苗。民眾黃小姐表示，自己剛好今天有空就來打，沒有特別挑過疫苗牌子。另名楊小姐陪伴家人來打疫苗，她認為隨到隨打的流程速度很快，且不用預約非常便民。

八德區慈濟八德靜思堂志工指出，過去協助接種疫苗時1個上午約可接種1200人，不過今天預估僅1000人，隨打隨打站開設5天，民眾可能會想說今天天氣太冷，後幾天再來打。另外，由於今天施打的疫苗為BNT，到場接種的年輕人比長者多，而明天施打莫德納疫苗，就有可能就會湧現搶打潮。