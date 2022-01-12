大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（藍孝威攝）

大陸海關總署近日發布通報，暫停2家來自台灣石斑魚養殖場的活魚報關，養殖場負責人出面喊冤。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（12日）表示，這項措施並非針對台灣養殖戶，目的也不是為了殺雞儆猴，希望台灣當局加強監管並輔導養殖戶。

大陸海關總署動植司、綜合司、監管司日前公布加強台灣輸大陸活魚檢驗檢疫的警示通報。自2021年12月30日起暫停受理來自台灣王志義養殖場和戴兆鐘養殖場的活魚報關。台灣其他養殖企業輸往大陸活魚則加強檢驗檢疫。引起台灣養殖業者廣泛關注。

大陸國台辦今天（12日）召開例行新聞發布會，朱鳳蓮回應，廈門海關近期從台灣地區輸入的兩批石斑魚中檢出禁用藥物隱性孔雀石綠和結晶紫。這兩種藥物在魚體內和環境中可長時間存在，有致突變、致畸和致癌的危險，在大陸和台灣地區養殖過程中都是禁止使用的。此外，這兩批石斑魚中還檢出了限制用藥物土霉素超標。

朱鳳蓮表示，大陸有關部門依法暫停上述台灣地區兩家養殖場活魚輸入，目的是保護大陸消費者健康安全，不針對任何養殖戶。大陸希望台灣有關方面加強養殖過程監管，加強對養殖戶的輔導，確保輸入大陸農漁產品安全。

台灣媒體追問，針對石斑魚養殖被查出使用禁藥，養殖戶王志義聲稱「沒有使用禁藥」，戴兆鐘「喊冤資料被盜用」，大陸方面是否接獲業者提供進一步澄清資料、台灣方面是否協助後續調查，共同維護台灣活魚產品輸入大陸的權益？此外，台媒也注意到，台灣這2家業者被點名後，4家韓國冷凍業者本月6日也被警示通報。但大陸方面的處理方式有別，對台灣業者公布全名，對韓國業者只有公開案件編號，外界解讀似有「殺雞儆猴」意味。

朱鳳蓮表示，關於暫停台灣2家養殖場活魚報關，大陸海關總署依據《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》，已通過聯繫管道向台方通報情況、提出要求。

朱鳳蓮強調，完全不存在什麼「殺雞儆猴」的意思。大陸方面發布關於加強台灣地區輸大陸活魚檢驗檢疫的警示通報，是合理、正當的舉措，是為了保護消費者健康安全，也是為了保障兩岸農產品貿易的正常進行。

台媒追問，繼大陸禁止台灣豬肉製品、鳳梨、蓮霧、釋迦和2家石斑魚進口後，台灣農漁民擔心，今年大陸是否將繼續針對其他的台灣農產品祭出禁令、進一步緊縮台灣農產品進口？

朱鳳蓮表示，大陸將依據有關法規和標準採取有效措施把關守則，維護大陸消費者的切身利益。