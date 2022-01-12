芬蘭電信設備商諾基亞周二公布2022年首個財測指引，緩解了投資人對全球晶片短缺而衝擊該公司的擔憂。

諾基亞預期2022年營業利益率(營益率)為11%至13.5%之間。

消息公布後，諾基亞股價在周二早盤一度上漲2.8%，收盤則下跌0.26%。

芬蘭Inderes分析師Atte Riikola指出，該財測前景顯示，業務好轉的勢頭依舊良好，成本上升和零組件短缺問題沒有對公司造成抵銷的影響。

諾基亞表示，預計2021年表現會超過財測，公司創投業務驅動了整體表現。

此前諾基亞上調財測，2021年營業利益率為12.4%至12.6%間，高於預估的10%至12%指引；2021年淨銷售會在217億至227億歐元之間，落在財測範圍內。

諾基亞說，第四季的業務表現很大程度會符合預期。然而就2021年而言，其它營業利益表現高於預期，這包括了創投基金的進一步收入，導致2021年營業利益率超過財測預期。

根據路透估算，諾基亞第四季營收將在64億歐元，低於預期的65億歐元。

諾基亞預定於2月3日公布完整財報。